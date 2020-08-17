استعلم عن فاتورة التليفون الارضي شهر اغسطس 2020 عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات "وي".. تعرف على موعد قطع الخدمة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:06 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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استعلم عن فاتورة التليفون الارضي شهر اغسطس 2020 عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات "وي".. تعرف على موعد قطع الخدمة

فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2020 من أكثر الموضوعات بحثا هذه الأـيام، حيث يتسارع عملاء شركة المصرية للاتصالات لمعرفة آخر أخبار وتفاصيل تسديد فاتورة التليفون الأرضي، خاصة مع انتهاء فترة السماح التي حددتها الشركة لتسديد الفواتير إلكترونيا أو عبر أحد فروعها لأصحاب الفواتير الربع سنوية، إذ حددت الشركة المصرية للاتصالات مدة شهر كاملا كفترة سماح لتسديد الفواتير بدأت في منتصف يوليو الماضي وانتهت في منتصف أغسطس الجاري، وهنا نلقي لكم الضوء حول خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات وخدمة فاتورة التليفون.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2020
توفيرًا للوقت والجهد يبحث عملاء  WE عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الشهرية الخاصة بشهر أغسطس 2020، والتي تصدر كل يوم 15 من الشهر،  إذ أنه يمكن سداد الفاتورة بدءا من 15 أغسطس حتى 14 سبتمبر، وتصل قيمة الاشتراك الربع سنوي لفواتير التليفون الأرضي 65 جنيها، بجانب قيمة فواتير الاستهلاك خلال تلك المدة.

وفي ثواني معدودة  يمكنك الاطلاع على كافة تفاصيل فواتير التليفون بجميع المحافظات بدون الحاجة للذهاب إلى فروع شركة WE والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام الخطوات التالية:

- الدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات (اضغط هنا).

- أدخل هنا المحافظة.

- أدخل رقم الهاتف الأرضي.

- اضغط على استعلم وسوف تظهر لك آخر تفاصيل الفواتير المستحق دفعها.

- إضافة إلى الاستهلاك خلال هذه المدة وأيضا الخدمات الأخرى التي تتيحها المصرية للاتصالات لجميع عملائها.

دفع فواتير التليفون الأرضي
مثلما أتاحت شركة "وي" إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، أتاحت الشركة أيضا خدمة الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع والتواجد بجوار أية تجمعات، وذلك عبر الخدمات التالي:

- دفع الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.
- دفع الفاتورة عن طريق البريد المصري.
- دفع الفاتورة عن طريق فوري.
- دفع الفاتورة عن طريق خدماتي.
- دفع الفاتورة عن طريق Bee
- دفع الفاتورة عن طريق أمان.
- دفع الفاتورة عن طريق مصاري.

استعلم عن فاتورة التليفون الارضي شهر اغسطس 2020 عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات "وي".. تعرف على موعد قطع الخدمة

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