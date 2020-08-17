فايلر يطالب لاعبي الأهلي بعدم الانشغال بقضية رمضان صبحي والتركيز في مواجهة أسوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب اللاعبين بنسيان مباراة الانتاج الحربي، وكذلك أزمة رحيل رمضان صبحي.


وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "فايلر طالب اللاعبين بنسيان رمضان صبحي تمامًا، وغلق الملف تماما، واللاعب غائب عن المباريات منذ فترة طويلة بسبب الإصابة ثم توقف فيروس كورونا".


وأضاف:" رمضان صبحي قام بتصوير إعلان لأحد الرعاة، وقام بتوقيع العقد الثلاثي بأنه لاعب محترف في الأهلي، وهي كلمة تُدين اللاعب".


وواصل:"من حق الشركة الراعية الحصول على 4 مليون بالإضافة إلى تعويض من اللاعب في ظل المبالغ التي تكبدتها من تأجير ملعب وإعادة تصوير الملعب، وجلب أشخاص آخرين لتصوير الإعلان".


وأكمل:" هناك اتصال بين نادر شوقي وكيل اللاعب السابق، لرد المبالغ التي حصل عليها".


وأضاف:" كان هناك رغبة من الشركة الراعية لظهور طاهر محمد طاهر في الإعلان، ولكن النادي الأهلي رفض لأنه لم ينضم بشكل رسمي للفريق ووجد النادي الأهلي أن هناك لاعبين أحق لأنهم متواجدين بالفعل بالنادي، وبالتالي تم الاستقرار على أن يقوم وليد سليمان بتصوير الإعلان".

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