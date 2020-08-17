كريم عبد العزيز: أحمد زكي جبار وكنت خايف من سناء جميل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تحل اليوم ذكري ميلاد النجم كريم عبد العزيز، ولذلك نقوم بنشر مقطع من تسجيل صوتي له في أول حديث صحفي في بدايته بعد فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة عام ١٩٩٨.


والذي تحدث فيه كريم عن ما فعله معه النجم الكبير الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة سناء جميل والمخرج شريف عرفه أثناء مشاركته في أول عمل سينمائي له في فيلم "أضحك الصورة تطلع حلوة".


ويواصل حاليا كريم تصوير فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كلٌ من هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وبعض الممثلين الأجانب.

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