سعد رمضان يطرح أغنية جديدة بعنوان "آخ يابيروت"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلق الفنان اللبناني سعد رمضان أغنية جديدة بعنوان "آخ يا بيروت" وذلك تضامنًا منه مع لبنان بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم ٤ من أغسطس الجاري وراح ضحيته عدد كبير من الشهداء.

أغنية "آخ يا بيروت" من كلمات مازن ضاهر، ألحان صلاح الكردي، توزيع إلى ناستا، تصوير جوني عزيز.

وأظهر الكليب الخاص بأغنية "آخ يا بيروت" مظاهر الدمار الذي حل على بيروت بعد حادث الانفجار.

يذكر أن سعد رمضان طرح مؤخرا أغنية "إنت وأنا" من كلمات على المولى، ألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد.

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