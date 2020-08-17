أحمد زاهر: كل ما نشر عن دوري في مسلسل "لؤلؤ" أي كلام

صرح الفنان أحمد زاهر بأنه يستعد لتصوير مسلسله الجديد " لؤلؤ" الذي يقوم ببطولتة بجانب الفنانة مي عمر وكشف زاهر عن أبطال المسلسل وقال هم ادوارد ونرمين الفقي ونجلاء بدر وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي وأن المسلسل هو اوف سيزون يتكون من ٤٠ حلقة.





وأوضح زاهر بأن كل ماتم نشره بخصوص دوري في المسلسل بأنني احسد دور أخو مي عمر وبمنعها من الغنا هو أي كلام قائلا " مفيش الكلام دا وهم دا أي كلام".





مسلسل "لؤلؤ" هو من تأليف زينب عزيز واخراج محمد عبد السلام وبطولة مي عمر وأحمد زاهر وادوارد ونجلاء بدر ونرمين الفقي وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي وسيبدأ تصويره يوم الخميس المقبل.



