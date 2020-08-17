تفاصيل العرض الصربي لمدافع الأهلي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:00 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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كشف محمد عبدالجابر وكيل أعمال محمود الجزار مدافع الأهلي والمعار لنادي الجونة، تطورات العرض الرسمي من جانب ريد ستار الصربي.


وقال عبدالجابر في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي أرسل رد رسمي إلى ريد ستار الصربي وطلب مبلغ معين من أجل بيع اللاعب".


وأضاف:" الأهلي أبلغ النادي الصربي بأن اللاعب معار للجونة، ومن الممكن انتقاله إلى ريد ستار بعد نهاية الموسم، لكن المشكلة في التوقيت، خاصة أن الدوري الصربي انطلق بالفعل، والدوري المصري لازال أمامه شهرين على الأقل".


وواصل:" الأهلي سيرد اليوم، وتحدثت منذ قليل مع أمير توفيق مدير التعاقدات، واللاعب لازال مرتبط بعقد مع الجونة حتى نهاية الموسم".


وحول إمكانية دخول الجزار في صفقة تبادلية مع الإسماعيلي، لضم باهر المحمدي للأهلي، أوضح الوكيل: سنري رغبة الأهلي في موقف محمود الجزار، ولكن لا نريد الدخول في صفقات تبادلية، اللاعب ليس لديه مانع من الخروج بالبيع أو الإعارة، والأهم رغبة اللاعب بشكل رسمي".

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