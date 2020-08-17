نانسي عجرم تهدي لبنان أغنية لفيروز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، صباح اليوم عبر حسابها الشخصي"تويتر" أغنية للعاصمة بيروت، بصوت الفنانة فيروز، وكتبت نانسى على مقطع الفيديو للأغنية التى نشرتها "صباح بيروت.. احكيلى عن بلدى".

وتقول كلمات أغنية "احكيلى عن بلدى" "احكيلى احكيلى عن بلدى إحكيلى..يا نسيم اللى مارق عالشجر مقابيلى.. عن أهلى حكايى عن بيتى حكايى.. وعن جار الطفولى حكايى طويلى.. يا نسيم اللى مارق عا أرض الغار.. حلفتك تجى تلعب عندى بهالدار.. خبرنى انكان بعدو بيذكرنى.. ببلدى وعالسهرة ناطرنى.. ساعات الفرح القليلى حبيبى إحكيلى.. حلفتك خبرنى كيف حال الزيتون..والصبى والصبيى بفيى الطاحون.. واللوزى والأرض وسمانا.. هو هنى بلدنا وهوانا.. زهر الأيام البخيلى حبيبى إحكيلى"


جدير بالذكر أنه حدث خلال الأيام الماضية انفجار ضخم في مرفأ بيروت، وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه العديد من القتلى والمصابين

وتصدرت لبنان قوائم الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واستغل العالم ذلك الهاشتاج لدعم دولة لبنان في أزمتها الحالية وتقديم النعي للمصابين والضحايا.



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