مدير تنفيذ مجلس الشيوخ بالعاصمة الجديدة: الانتهاء منه منتصف 2021 (فيديو)

كشف المهندس محمد شريف المدير التنفيذي لمشروع مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن نسبة التنفيذ بمجلس الشيوخ الجديد، تصل لـ 17% من حجم عمل المشروع، وسيتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والوجهات الخارجية للمشروع في 31 ديسمبر 2020، كما سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بالكامل منتصف العام المقبل.





وأشار "شريف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه يوجد 1500 عامل يومي بالمشروع، منقسمين لمهندسين وإشراف وعمالة فنية مدربة، بالعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وخاصة أن المشروع مضغوط جدًا.





وواصل: "نضاعف العاملين ونحاول سباق الزمن لتسليم المشروع في موعده المحدد"، مؤكدًا أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الجميع، في البداية، ولكن تم تجاوز الأزمة، وتم عمل ضغط للبرنامج الزمني الموضوع.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.





وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.





حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.





وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.





وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.





وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.



