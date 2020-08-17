سما المصري ممسكة بالمصحف خلال محاكمتها اليوم: "مظلومة"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:30 م
سما المصري
سما المصري
الفجر الفني
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إستمعت قبل قليل، محكمة جنوب القاهرة الاقتصادية اليوم الإثنين لأقوال الراقصة الاستعراضية سما المصري، فى اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور.

 وخلال الجلسة، أنكرت سما المصرى التهم الموجهة لها أمام المحكمة، ممسكة بالمصحف، قائلة: "معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات خالص هما قالولى إنتى قضية رأى عام ولازم يحصل معاكى كده".

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة.

يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور، ومازالت تنظر أمام محكمة مستأنف.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورًا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.







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