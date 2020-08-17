رئيس جامعة بني سويف يراجع إجراءات كورونا بامتحانات التعليم المفتوح (صور)

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تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات التعليم المفتوح "الترم السابع والثامن" بكلية التجارة والتي تتم بتطبيق كافة التدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



واطمئن رئيس الجامعة على عدم وجود اي شكاوي من الامتحانات وان عدد الطلاب باللجنة الواحدة لا يزيد عن 20 طالب، مؤكدًا علي منع دخول الهواتف المحمولة الي لجان الامتحانات.



وتابع رئيس الجامعة توافر لوحات إرشادية واضحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، مشددًا على ضرورة وجود أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب وتوافر الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بطباعة الأسئلة التي تضمن السرية الكاملة والعمل على تذليل المعوقات التي قد تطرأ على سير الامتحانات.



واطمئن رئيس الجامعة خلال جولته على كثافة الحضور الطلابي ومدى توافر كافة الخدمات واستيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات.



وفي سياق متصل تفقد الدكتور منصور امتحانات الدراسات العليا لكلية العلوم "دبلومة الكيمياء الحيوية" وكذلك اختبارات القدرات بكلية الإعلام.



وفي سياق آخر، ترأس، أمس، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع اللجنة العليا لوحدة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية بحضور نواب رئيس الجامعة، والمستشار القانوني والمالي، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي بالجامعة.



وقال رئيس الجامعة إنه تم خلال الاجتماع عرض ما تم الاتفاق عليه مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات برئاسة الدكتورة هبه صالح مديره المعهد على تطبيق برنامج "أفاق" للتدريب الصيفي لطلاب الكليات على برامج متنوعة وذلك لرفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بتدريب معتمد من معهد تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى توفير 13 حقيبة متميزة تحت مظلة هذا البرنامج الصيفي المكثف.



وأوضح الدكتور منصور أن من ضمن هذه الحقائب ما يتعلق بتطوير الواجهة الأمامية، وتطوير شبكة الويب، والمعلوماتية الجيولوجية (GIS)، وأساسيات البرمجة وإدارة أنظمة لينوكس والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبرمجة الويب باستخدام سكربت php وjava. وسيتم فتح باب التسجيل خلال ايام لطلاب الجامعة.

