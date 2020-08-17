مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:58 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لضم ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني الغاضب بسبب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت إذاعة كوريري دي لاسيرا عن استعداد مانشستر سيتي لدفع أي مبلغ من أجل ضم ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي ليعود للعب تحت قيادة بيب جوارديولا.

 

فيما رد جوسيب ماريا أوربيت وكيل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي على ما يثار عن رغبته في العودة إلى برشلونة الإسباني وترك ملعب الاتحاد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

 

ويستعد برشلونة لإقالة كيكي سيتين بعد هزيمته المهينة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والبحث عن مدرب جديد.

 

وأوضح وكيل المدرب أن مستقبله القريب في السيتي، قائلاً إن أي عودة إلى برشلونة مستحيلة حاليًا: "نعم سيبقى بيب بنسبة 100 % مع مانشستر سيتي".

 

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