ماتيوس: بايرن ميونخ الحالي أفضل من ليفربول بطل أوروبا

أعرب نجم كرة القدم الألماني السابق لوثر ماتيوس عن اعتقاده بأن الفريق الحالي لبايرن ميونخ الألماني أكثر قوة من فريق ليفربول الإنجليزي الذي توج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا.





وقال ماتيوس /59 عاما/ في مقاله لشبكة "سكاي" إنه يتعين تقديم تحية هائلة لفريق ليون الفرنسي.





وأوضح أن ليون استحق التأهل للمربع الذهبي بدوري الأبطال. وقال :"ولكن هذا الفريق في بايرن حجمه كبير للغاية على ليون. ليس فقط لفوز الفريق بقيادة المدرب هانزي فليك على برشلونة 8 / 2 في دور الثمانية للبطولة ، ولكن لأن بايرن هو أفضل فريق في أوروبا حاليا من مختلف النواحي".





ويلتقي بايرن فريق ليون بعد غد الأربعاء في المربع الذهبي للبطولة التي تقام أدوارها النهائية في هذه النسخة بنظام دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.





وقال ماتيوس : "أرى حاليا أن الفريق الحالي لبايرن أفضل وأقوى حتى من فريق ليفربول الذي توج بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي. لم يسقط الفريق في أي مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم حيث فاز بجميع المباريات التسعة التي خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم".