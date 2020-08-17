برلمانية: وصلنا للمرتبة 28 في جودة الطرق بفضل اهتمام الرئيس السيسي

قالت أمال رزق الله، عضوة مجلس النواب، إن وصول الدولة المصرية إلى المركز الـ28 في جودة الطرق على مستوى العالم بعدما كانت في الـ118، يأتي بسبب مشروعات الطرق العملاقة التي تم إنشائها في عهد الرئيس السيسي.





وأوضحت أمال رزق الله، في بيان لها، أن حرص الرئيس على إنشاء اطرق ومحاور وكباري جديدة يأتي إيمانا منه بأن الطرق هي الخطوة الأولى لإقرار التنمية وتوطينها وأهم عناصر البنية التحتية اللازمة لتطوير الاقتصاد والصناعة، مشيرة: الرئيس يولي اهتمام كبير بهذا الملف ونجح في إدارته بشكل يمثل إعجاز غير مسبوق في الأرقام القياسية الدولية.





وأشارت النائبة: إنجازات مصر في مجال الطرق والكباري مشهود للجميع وخاصة المحاور الجديدة والكباري والأنفاق وغيرها، مؤكدة أن ذلك ساهم في تحسين السيولة المرورية بنسبة كبيرة ومنع الحوادث.





وأكدت أمال رزق الله: الدولة المصرية تراعي جميع المواصفات الدولية في عملية إنشاء الطرق والكباري بما رفعها إلى المرتبة 28 على مستوى العالم.









• الدكتور علي عبد العال يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري





أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد1442، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على شعب مصر والأمة الإسلامية.





وقال عبد العال في برقية التهنئة: "يهل علينا عام هجري جديد يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التي نتذكر من خلالها أحداث عامرة في قلوبنا، سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء، انتقل فيها المسلمون إلى القوة بعد ضعف، ومن الفرقة والشقاق الى وحدة الصف، لتصبح الدولة الإسلامية منارة للوسطية والتسامح وبناء الإنسان".





و تابع رئيس البرلمان، يشرفني أن أتقدم لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نواب الشعب، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بهذه المناسبة الدينية الطيبة، التي نأخذ وننهل منها العبر، نتدبر سيرة نبينا العطرة وما أرساه من مبادئ وقيم.





وأعرب الدكتور علي عبد العال، عن تمنياته من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد الخلاق يعيش فيه شعب مصر العظيم بقيادتكم آمنا في سربه، وأن يصبح الوطن المفدى في طليعة دول العالم ومحورا من محاور التنمية التي يسعي إليه الجميع بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذي اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء.





واختتم البرقية قائلا، حفظكم الله ودفع عنكم كل سوء، وكلل مسيرتكم بالنجاح.











