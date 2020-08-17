دينا تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها عبر الـ"إنستجرام"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تقضي إجازتها الصيفية.

وظهرت دينا في الصورة من أمام البحر، وعلقت قائلة: "صباح الفل"، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين من خلال خاصية التعليقات.

ومن أبرز التعليقات على صورة دينا: صباح الجمال، البحر تحفه، بنحبك اوووي.


وظهرت دينا بدون مكياج وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نظارة على عينها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بسلسله علي رقبتها مما جعل بإطلالتها جذابة.

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