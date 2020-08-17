تفاصيل التحويل الإلكتروني بين المدارس في زمن كورونا

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لا تزال المديريات التعليمية، تستقبل طلابات التحويل الإلكتروني بين المدارس إلكترونيًا، حتى 22 أغسطس، في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



١. فعلت مديريات التربية والتعليم، رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس والإدارات التعليمية، حتى 22 أغسطس 2020.



٢. تبدأ التحويلات بين المدارس، من المرحلة الثانية لرياض الأطفال(KG2)، إلى الصف الثالث الثانوي العام بين المدارس الرسمية والرسمية لغات ومدارس المستقبل.



٣. ويستمر التحويل الورقي (اليدوي)، بالنسبة للتعليم الفني والتعليم الخاص.



٤. لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين حيث أنه في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.



٥. يمنع تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب وأولياء أمورهم المحولين من مدارس لأخرى.



٦. ويرجع سبب إتاحة موقع التحويلات الإلكترونية بين المدارس والإدارات التعليمية، منعًا للتزاحم في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا.



٧. وعقب غلق باب التحويل، تفحص مديريات التعليم، الطلبات وتسكين الطلاب على أماكن تحويلاتهم الجديدة.



٨. بينما يغلق باب التحويل إلى المدارس الرسمية لغات، في 2282020، ونتائج التنسيق على مرحلتين الأولى في شهر أغسطس والثانية في شهر سبتمبر.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.