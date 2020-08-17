عاجل.. أول رد فعل على رحيل "جوارديولا" لتدريب برشلونة

رد جوسيب ماريا أوربيت وكيل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي على ما يثار عن رغبته في العودة إلى برشلونة الإسباني وترك ملعب الاتحاد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لإقالة كيكي سيتين بعد هزيمته المهينة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والبحث عن مدرب جديد.

وأوضح وكيل المدرب أن مستقبله القريب في السيتي، قائلاً إن أي عودة إلى برشلونة مستحيلة حاليًا: "نعم سيبقى بيب بنسبة 100 % مع مانشستر سيتي".