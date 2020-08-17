شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)

انقلبت سيارة نقل كبيرة وغرست أخري في الرمال علي طريق المنصورة جمصة مما تسبب في توقف حركة السير وشلل مروري.





وتوقفت حركة السير علي الطريق من الجانبين وحول الكثير من المسافرين اتجاه خط السير لطرق بديله في محاولة للوصول كل إلي وجهته.





وتبين أن سبب الشلل المروري انقلاب سيارة نقل ثقيل، وغرس أخري علي الطريق ولا يزال هناك محاولات لرفع آثار الحادث في محاولة لعودة حركة السير.





وعلي صعيد آخر تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على شاب عذب زوجته لإجبارها على التنازل عن مستحقاتها الزوجية.





وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ يفيد بقيام زوج بتعذيب زوجته لإجبارها على التنازل عن منقولاتها الزوجية وحقوقها الشرعية.





وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر من ضبط م ف 25 سنة ومقيم ميت غمر وتبين قيامه بتعذيب زوجته ه ع 25 سنة ومقيمة القاهرة منذ بدء زواجهم لإجبارها على التنازل عن حقوقها الزوجية وقائمة المنقولات بواسطة جنزير حديدى.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.





وفى سياق آخر، شهدت قرية الرياض النابعة لمركز منية النصر إصابة شاب في العقد الثاني من عمره، بطلق ناري إثر خلافات مالية مع الجناة.





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى منية النصر بوصول شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بطلق ناري.





وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث مركز منية النصر الى مكان البلاغ، وتبين إصابة أحمد عبدالحكيم محمد مصطفى، ٢٠ سنة مجند بالقوات المسلحة، ومقيم الرياض منية النصر بطلق خرطوش بالركبة اليسرى.





وبسؤاله أقر بحدوث مشاجرة بين صديقه محمود إبراهيم إبراهيم الحسيني ٢٢ سنة عامل، والمتولي خسن يوسف ومقيمان قرية برمبال القديمة، لوجود خلافات مالية بينهم قام علي اثرها الثاني بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح خرطوش بحوزته أحدث اصابته.





وتحرر المحضر رقم ٧٥٤٦ لسنة ٢٠٢٠جنح منيه النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية.



