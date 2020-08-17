شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
انقلبت سيارة نقل كبيرة وغرست أخري في الرمال علي طريق المنصورة جمصة مما تسبب في توقف حركة السير وشلل مروري.

وتوقفت حركة السير علي الطريق من الجانبين وحول الكثير من المسافرين اتجاه خط السير لطرق بديله في محاولة للوصول كل إلي وجهته.

وتبين أن سبب الشلل المروري انقلاب سيارة نقل ثقيل، وغرس أخري علي الطريق ولا يزال هناك محاولات لرفع آثار الحادث في محاولة لعودة حركة السير.

وعلي صعيد آخر تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على شاب عذب زوجته لإجبارها على التنازل عن مستحقاتها الزوجية.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ يفيد بقيام زوج بتعذيب زوجته لإجبارها على التنازل عن منقولاتها الزوجية وحقوقها الشرعية.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر من ضبط م ف 25 سنة ومقيم ميت غمر وتبين قيامه بتعذيب زوجته ه ع 25 سنة ومقيمة القاهرة منذ بدء زواجهم لإجبارها على التنازل عن حقوقها الزوجية وقائمة المنقولات بواسطة جنزير حديدى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

وفى سياق آخر، شهدت قرية الرياض النابعة لمركز منية النصر إصابة شاب في العقد الثاني من عمره، بطلق ناري إثر خلافات مالية مع الجناة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى منية النصر بوصول شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بطلق ناري.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث مركز منية النصر الى مكان البلاغ، وتبين إصابة أحمد عبدالحكيم محمد مصطفى، ٢٠ سنة مجند بالقوات المسلحة، ومقيم الرياض منية النصر بطلق خرطوش بالركبة اليسرى.

وبسؤاله أقر بحدوث مشاجرة بين صديقه محمود إبراهيم إبراهيم الحسيني ٢٢ سنة عامل، والمتولي خسن يوسف ومقيمان قرية برمبال القديمة، لوجود خلافات مالية بينهم قام علي اثرها الثاني بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح خرطوش بحوزته أحدث اصابته.

وتحرر المحضر رقم ٧٥٤٦ لسنة ٢٠٢٠جنح منيه النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)
شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)
شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)
شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)
شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)
شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)
شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)
شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)
شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)
شلل مروري على طريق المنصورة جمصة (صور)

أخبار تهمك

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

منذ ثلث ساعة

خاص.. الترجي التونسي يطلب التعاقد مع نجم الأهلي بنظام الإعارة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ 34 دقيقة

الأهلي مُهدد بفقد ثنائي مميز أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

منذ ساعة و 11 دقيقة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل على رحيل "جوارديولا" لتدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

فايلر يمنح الفرصة لنجم الأهلي أمام أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يعلن إقالة كيكي سيتين

منذ ساعة

تفاصيل العرض الصربي لمدافع الأهلي

منذ 18 دقيقة

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية للتجمع بسبب تسريب وقود

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

عاجل.. أول رد فعل على رحيل "جوارديولا" لتدريب برشلونة

01:24 م

مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد موقفه من راتب ليونيل ميسي

01:58 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

01:07 م

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية