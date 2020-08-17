زلزال قوي يضرب سواحل اليونان الجنوبية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:49 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفاد معهد الجيوديناميك اليوناني، اليوم الاثنين، بأن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات وفق مقياس ريختر، ضربت المنطقة الواقعة قبالة ساحل جنوب اليونان.

 

ووقعت الهزة الأرضية، قبالة جزيرة هيدرا اليونانية في خليج سارونيك بالقرب من أثينا، وفقا لمعهد أثينا لرصد الزلازل.

 

وذكرت فرانس برس، أن الزلزال، الذي وقع في الساعة 4:27 دقيقة صباح الاثنين بحسب توقيت غرينيتش، لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو أضرار بحسب السلطات.

 

ولفتت فرانس برس، إلى أن الزلزال وقع على عمق 90 كيلومترا وشعر به السكان في العاصمة اليونانية.

 

وتقع اليونان، في منطقة تتسم بالنشاط الزلزالي، غير أن كثيرا منها يحدث في عرض البحر، ولا تتسبب الغالبية العظمى منها في إصابات أو أضرار جسيمة.

 

وكان آخر زلزال في اليونان ضرب جزيرة خوس في بحر إيجه في يوليو 2017، وبلغت قوته 6.7 درجات وأودى بشخصين، أما أقوى زلزال خلال الأعوام الأخيرة فتم تسجيله في منطقة أثينا عام 1999، وأودى بحياة 143 شخصا.

 

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