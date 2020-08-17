العملاق الهولندي في طريقه لضم سواريز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:48 م
سواريز
سواريز
وكالات
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يخطط نادي أياكس أمستردام الهولندي لضم لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد تلقيه هزيمة فادحة بثمانية أهداف من بايرن ميونيخ ووداعه لدوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت "Teledoce" أن المدير الرياضي لأياكس مارك أوفرمارس أعطى الضوء الأخضر من أجل التحرك لإعادة نجم فريقه السابق.

 

وأشار التقرير إلى أن عودة سواريز تتماشى مع خطط النادي الهولندي بضم اللاعبين الشباب، وتطعيم الفريق معهم بعناصر خبرة صاحبة جودة عالية مثل الأوروجوياني.

 

وكانت تقارير قد أكدت على أن نادي العربي القطري ، مهتم بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لاعب نادي برشلونة الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. المزيد هنا.

 

وسبق لسواريز اللعب في أياكس من 2007 وحتى 2011، وقبلها لعام أيضاً مع جرونيجن بالدوري الهولندي.

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