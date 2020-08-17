الهند تعلن تجاوز عدد وفيات كورونا إلى 50 ألف حالة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، تجاوز عدد الوفيات الإجمالي بالبلاد جراء فيروس كورونا، 50 ألف حالة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات إلى نحو مليونين و65 ألف حالة.


وشهدت الهند، قفزة يومية، حيث بلغت 57981 إصابة ليصل المجمل إلى نحو مليوني و650 ألف حالة، لتصبح بذلك ثالث دولة بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وقفز عدد حالات الوفاة 941 حالة ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 50921.

 

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في وفت سابق إن بلاده تختبر في الوقت الراهن، ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا، وإن خطة توزيعها على المواطنين باتت جاهزة.

 

وأعلنت الشركتان الهنديتان - Zydus Cadila و Bharat Biotech عن بدء المراحل الأولى من تجارب لقاحي ZyCoV-D و COVAXIN.

 

بالإضافة إلى ذلك، أعلن معهد الأمصال الهندي، عن بدء المرحلة النهائية من التجارب على لقاح Covishield الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا.


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