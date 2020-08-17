أسطورة مانشستر سيتي يعلن اعتزاله

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:36 م
كومباني
كومباني
وكالات
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أعلن البلجيكي فينسنت كومباني أسطورة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اعتزال كرة القدم، بعد مشوار استمر لنحو 17 عامًا في الملاعب.

وكشفت صحيفة "الديلي ميل" أن كومباني قرر اعتزال عالم كرة القدم، ليتولى منصب المدير الفني لأندرلخت البلجيكي بشكل كامل.

وأضافت أن كومباني دخل في خلاف مع فرانك فيركاوترين المدير المساعد له في أندرلخت، ليقرر فينسنت، التفرغ من أجل تدريب الفريق بمفرده.

وكان كومباني قد انضم لصفوف مانشستر سيتي في عام 2008، قادمًا من هامبورج الألماني.

وحقق كومباني لقب الدوري الإنجليزي (4 مرات)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (4 مرات)، وكأس الاتحاد (مرتين)، الدرع الخيرية (مرتين)، بينما توج بالدوري البلجيكي مرتين مع أندرلخت.

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