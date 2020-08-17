الإسماعيلي يكشف عن موقفه من بيع باهر المحمدي

كشف محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لفريق الإسماعيلي، عن موقف ناديه من بيع باهر المحمدي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومصير التونسي فخر الدين بن يوسف بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.









وأكد "أبوجريشة" في تصريحات إذاعية أن الإسماعيلي يرغب في استمرار "بن يوسف" مع الفريق في الموسم القادم، مشيرًا إلي أنه سيتم فتخ ملف تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة لحسم بقائه مع الدراويش بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه مع الفريق هذا الموسم.









وعن باهر المحمدي قال: " ليس هناك أي نية لدي إدارة الإسماعيلي لبيع اللاعب في الفترة المقبلة"، مؤكدا انتظام باهر في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.









وأكد أن باهر المحمدي لم يتلقي أي عروض جديدة خلال الفترة الأخيرة، مشددا على تمسك الإدارة باستمراره مع الفريق.









ونفي "أبوجريشة" تلقي أي عروض رسمية للاستغناء عن عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق، مؤكدا أنه لا يوجد أي نية للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية نظرًا للحاجة لجهوده بالموسم المقبل.









يذكر أن فريق الاسماعيلي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.



