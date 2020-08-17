الدوري المكسيكي.. كويريتارو يكتسح كلوب أمريكا برباعية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
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تلقى كلوب أمريكا، متصدر الدوري المكسيكي لكرة القدم، هزيمة ثقيلة أمام كويريتارو وخسر أمامه 1 / 4 صباح الاثنين ضمن منافسات المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع كويريتارو رصيده إلى سبع نقاط ليقفز إلى المركز السادس بينما تجمد رصيد كلوب أمريكا عند عشر نقاط في الصدارة متساويا مع كروز أزول.

وسجل الأهداف الأربعة لكويريتارو، هوجو سيلفييرا (الهدفان الأول والرابع) في الدقيقتين 34 و90 ودانييل ثربانتس وعمر إسلاس في الدقيقتين 61 و67، بينما سجل فرانسيسكو كوردوفا الهدف الوحيد لكلوب أمريكا في الدقيقة 58 .

وعانى كلوب أمريكا من النقص العددي في صفوفه إثر طرد ريتشارد سانشيز في الدقيقة 42 لحصوله على الإنذار الثاني.

وقلب تولوكا تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 2 على تيجريس أونال في وقت سابق من مساء الأحد بينما تعادل سانتوس لاجونا مع أطلس جوادلاخارا سلبيا.

ورفع تولوكا رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط أمام تيجريس أونال.

وسجل أندري بيير جينياك هدف التقدم لأونال في الدقيقة 39 وتعادل إنريكي تريفيرو لتولوكا بهدف في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 .

وفي الشوط الثاني ، تقدم بدرو كانيلو بهدف لتولوكا في الدقيقة 56 وتعادل جينياك لأونال بالهدف الثاني له وللفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 71 قبل أن يسجل كانيلو هدف الفوز لتولوكا في نهاية اللقاء.

وتعادل سانتوس لاجونا مع أطلس جوادالاخارا سلبيا ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر مقابل نقطتين لأطلس في المركز الثامن عشر الأخير.

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