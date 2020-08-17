الأهلي مُهدد بفقد ثنائي مميز أمام الزمالك

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة أسوان، ضمن منافسات الدوري العام.



وبات النادي الأهلي مهدد بفقد أحمد فتحي ومحمد هاني ثنائي الفريق، عن مواجهة الزمالك المقبلة، في حال حصولهم على الإنذار الثالث اليوم.



ويدخل أحمد فتحي وهاني رفقة فريقهم أمام أسوان وهم حامل إنذارين وفي حال حصوله على إنذار، اليوم يتأكد غيابهم عن موقعة القمة.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأثنين، في تمام التاسعة مساءً، مع نظيره نادي أسوان، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري العام المصري.



ويواجه الأهلي الزمالك، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.