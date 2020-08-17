التنمية المحلية: 24 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 102 مليون جنيه





أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بمراكز ومدن محافظة الغربية وصل الي حوالي ٢٤ ألف طلب حتي الان، وبلغ اجمالي المتحصلات حوالي ١٠٢ مليون جنيه.





وقال اللواء محمود شعراوي أن كافة المحافظات تقدم العديد من التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين فى كافة المراكز والمدن، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بين المواطنين وتوفير أماكن الإنتظار لهم وإزالة أى عقبات أمامهم.





جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوي اليوم الاثنين للمركز التكنولوجي بحي ثان طنطا لتفقد منظومة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وذلك ذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل.





وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم، وشدد شعراوى على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة.





واستمع اللواء محمود شعراوي عرض حول آليات سير منظومة التصالح في المركز التكنولوجي، والخطوات التي يقوم بها المواطن منذ وصوله الي المركز وحتي دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.





وأشار مدير المركز التكنولوجي الي أن توجيهات محافظ الغربية بانتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية واستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.





كما استمع الوزير محمود شعراوي الي بعض الموظفين الذين أكدوا علي درايتهم الكاملة بكافة الاجراءات الخاصة بطلبات التصالح، مؤكدين حصولهم علي العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة الماضية فيما يخص هذا الموضوع الهام.





وأكد اللواء محمود شعراوي ان قرار مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل سيعطي فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتًا إلى انه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.





وأضاف شعراوي ان محافظ الغربية أصدر قرارًا بتخفيض رسوم التصالح في بعض المناطق بالمحافظة بنسبة تتراوح ما بين ٣٠٪؜ الي ٤٠٪؜ وسيتم العمل بها خلال الفترة الجارية لاستفادة كافة المواطنين بتلك التخفيضات.





كما التقى اللواء محمود شعراوي بعدد من المواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجي وتحاور معهم ووجه بتقديم كافة التيسييرات لهم مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية كافة الاحتياجات طوال فترة تقديم طلبات التصالح.





و أشاد المواطنين بالاجراءات المتبعة من جانب المحافظة للتيسير عليهم فيما يخص منظومة التصالح، مشيدين بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة سداد مبالغ جدية التصالح لمدة شهر.



