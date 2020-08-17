بعد تصريحات السيسي.. هكذا تصل مصر إلى مرحلة "صفر" كورونا

"عايزين نوصل لصفر كورونا".. هكذا صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق خلال الساعات الأخيرة في تعليقه عن وضع وباء فيروس كورنا التاجي المستجد "كوفيد-19" في مصر خلال الفترة الحالية.





وفي هذا الشأن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهه أزمة كورونا، متابعا: "الموضوع مكنش حاد أوى، والنسب تحسنت بفضل جيد، ولكن هذا لا يمنعنا من الاهتمام والتحفظ، وإحنا حاضرين ونرتدي الكمامات، ومن فضلكم عاوزين نوصل للصفر إصابات ونحافظ عليه".









وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الوصول لـ"صفر كورونا"، حسب ما أعلن المختصين خلال الفترة الأخيرة:





- الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، أكد أن إتباع الإجراءات الإحترازية هي السبيل الوحيد لتسجيل صفر كورونا في مصر داعيا المواطنين إلى الإهتمام بمسألة العزل المنزلى والعزل بالمستشفيات وعدم الاستهتار بها للقضاء بشكل نهائي على الوباء بالبلاد.





- الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أكد أن مصر ستسجل صفر حالات إصابات ووفيات بكورونا حين يلتزم المصريون بكافة الإجراءات الوقائية في مواجهة الفيروس، أو على الأقل يلتزم 90% من المصريين بالإجراءات الوقائية.





- ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نتونجهام، أكد أن مصر من السهل عليها تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





- أما الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، قال إن الوصول للحالة صفر فى مصر يتوقف على طبيعة الفيروس واحتمالات توطنه على مستوى العالم.





يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



