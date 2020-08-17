ضبط شخص لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي بدمياط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:15 م
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت مديرية أمن دمياط، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالإتجار غير الشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام مالك مكتب تصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة.

فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكى لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته من العملات الأجنبية خلال عامين طبقًا للفحص المستندى يعادل حوالى (2مليون جنية مصرى ).

يأتي ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


أخبار تهمك

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ يوم

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يمنح الفرصة لنجم الأهلي أمام أسوان

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. رونالدو كومان يظهر في برشلونة تمهيدا لتدريبه

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاكر: شتيجن يتحمل مسئولية 5 أهداف أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية للتجمع بسبب تسريب وقود

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مصطفى عبد الخالق يترشح ضد مرتضى منصور في انتخابات البرلمان

منذ أقل من ساعتين

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ يوم

الأهلي مُهدد بفقد ثنائي مميز أمام الزمالك

منذ 19 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

10:41 ص

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

09:01 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

08:52 ص

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

11:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية