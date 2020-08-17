حجز محاكمة متهمي "أحداث ماسبيرو" لـ 13 أكتوبر للحكم
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:14 م
مـروة هيـكل
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حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة مُحاكمة 5 متهمين بـ"أحداث ماسبيرو"، لجلسة 13 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
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