حجز محاكمة متهمي "أحداث ماسبيرو" لـ 13 أكتوبر للحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة مُحاكمة 5 متهمين بـ"أحداث ماسبيرو"، لجلسة 13 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.





صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي.



