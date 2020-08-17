8 ملايين دولار مزورة.. الأموال العامة تضبط نصاب الاستثمار بالإسكندرية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:11 م
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على أمواله بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالي.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف ما تبلغ للإدارة من مهندس كهرباء، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم إستثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية نظير ذلك.

أسفر فحص إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء تلك الواقعة، شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية- مقيم بالبساتين القاهرة. 

حيث قام المتهم بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية إحتيالية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بإسم مُنتحل لإحدى السيدات من رعايا إحدى الدول العربية - مقيمة بإحدى الدول الأوربية، وتملك ثروة مالية تبلغ (8 مليون دولار أمريكي ) ترغب في إستثمارها بالبلاد، ومن خلال ذلك تمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره ( ثمانية آلاف دولار أمريكى ) من الشاكى كرسوم شحن ومصاريف إدارية لإرسال المبلغ المراد إستثماره للبلاد "مغطى بمادة سوداء تحت إشراف أحد شركات الشحن العالمية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بحوزته علي ( 2 ) لفافة من الورق الأسود المقصوص فى حجم المائة دولار أمريكى وكل لفافة مُثبت عليهم شريط أبيض عليه علامة المائة دولار أمريكى، شهادة منسوبة لإحدى شركات الشحن العالمية تُفيد بالموافقة على نقل مبلغ (8 ملايين دولار) إلى البلاد لتسليمها للشاكى (مزورة بالكامل).

صورة ضوئية من كارنية منسوب لإحدى المنظمات ببيانات وهمية لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية، (2) هاتف محمول بفحصهما، وكذا البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم،وتبين أنه يحتوى على صور من المستندات المضبوطة بحوزة المتهم وكذا محادثات نصية بينه وبين الشاكى تُؤكد نشاطه الإجرامى.


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