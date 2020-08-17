محافظ الفيوم يستمع لشكاوى المواطنين بشأن تخفيض أسعار التصالح

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتأكد من انتظام العمل والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء.





قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ اطمأن خلال الزيارة المفاجئة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجدعلى البلاد، ووجه بالحفاظ على المسافات البينية، وتوفير كراسي إضافية للمترددين على المركز، وزيادة عدد المنافذ لإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت.





كما استمع محافظ الفيوم، لمشكلات وشكاوى المواطنين المترددين على المركز فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء، وأكد المحافظ أن لجان التسعير بدأت عملها فى إعادة تقييم أسعار التصالح، لتخفيض المبالغ المستحقة عنها، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق الاهداف المرجوة من القانون، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد لجان البت إلى ١١ لجنة، ومد ساعات العمل بالمركز التكنولوجي، وزيادة عدد المنافذ، بهدف التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.





وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.





ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أن المحافظ خلال زيارته للمركز التكنولوجي، استمع لشكوى أحد المواطنين بشأن وجود تراكمات لمخلفات بناء بشارع محمد متولى الشعراوي بمنطقة المسلة، ووجه رئيس المدينة لرفع هذه التراكمات.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



