بحوزتهما أسلحة وزخائر.. ضبط شقيقين بعين شمس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:05 م
المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيقين بمنطقة عين شمس وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى وذخائر بقصد الإعداد للتشاجر مع آخر لخلافات حول الجيرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وشقيقه بحيازة أسلحة نارية بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - 9 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجر مع (أحد الأشخاص) بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من جهودها، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا نصب وإحتيال على المواطنين - تزوير أوراق – تحويلات مالية غير مشروعة.


مُتهم فيها (6) أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا (قرابة 4 مليون جنية مصرى – 8 آلاف دولار أمريكى).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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