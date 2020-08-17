182 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بـ6 قرى بالفيوم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:58 ص
المحافظ
المحافظ
ريهام على
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بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تنفيذ واستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بست قرى من بينها القرى المبللة من أجل توفير بيئة صحية وأمنه للمواطنين.

أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انه تم توفير الاعتماد المالى اللازم المقدر بنحو ١٨٢ مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة والمعروفة بالقرى المبللة " فرقص،السعيدية، سرسنا" بجانب استكمال الاعمال بقريتى فيديمين وشكشوك وسنرو.

وأضاف سيادته ان هذه المشروعات كانت متوقفة منذ ثورة يناير ٢٠١١ نتيجة لعدم توفير التمويل والاعتماد المالى المطلوب من اجل استكمال هذه المشاريع والانتهاء منها وسيتم ان شاء الله تعالى البدء فى التنفيذ بعد طرحها في مناقصات عامة على الشركات التى تعمل فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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