خبير استراتيجي: التنمية والمشروعات الكبرى أمن قومي يساهم في صلابة الدولة (فيديو)

أكد العميد سمير راغب، الخبير الاستيراتيجى، أن الامن القومي، مرتبط ارتباطا وثيقا بافتتاح الطرق الجديدة، وربط المناطق ببعضها، مشيرًا إلى أن افتتاح المحطات الجديدة فى الخط الثاث من المترو يربط مناطق القاهرة الكبرى ببعضها، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس السيسي، قيمتها أكبر من القيمة المادية للمشروع.





وقال خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن المشروعات القومية والنمو هو أمن قومي ويجعل الدولة صلبة.





وأشار إلى أن مصر كانت قد وصلت لمرحلة صعبة، وإذا لم تتحرك فى ملف تطوير الطرق لتحولت القاهرة إلى جراج كبير جدا.





وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخذ على عاتقه تحمل مسئولية كل ما يهم الوطن وينهض به، منوها بأن الرئيس اهتم بملف الطرق فى مصر بشكل كبير، خاصة وأن مصر فى الترتيب الـ 148 فى شبكة الطرق على مستوى العالم.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.





وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.





حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.





وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.





وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.





وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.



