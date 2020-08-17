خبير استراتيجي: التنمية والمشروعات الكبرى أمن قومي يساهم في صلابة الدولة (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:57 ص
سمير راغب
سمير راغب
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد العميد سمير راغب، الخبير الاستيراتيجى، أن الامن القومي، مرتبط ارتباطا وثيقا بافتتاح الطرق الجديدة، وربط المناطق ببعضها، مشيرًا إلى أن افتتاح المحطات الجديدة فى الخط الثاث من المترو يربط مناطق القاهرة الكبرى ببعضها، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس السيسي، قيمتها أكبر من القيمة المادية للمشروع.

وقال خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن المشروعات القومية والنمو هو أمن قومي ويجعل الدولة صلبة.

وأشار إلى أن مصر كانت قد وصلت لمرحلة صعبة، وإذا لم تتحرك فى ملف تطوير الطرق لتحولت القاهرة إلى جراج كبير جدا.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخذ على عاتقه تحمل مسئولية كل ما يهم الوطن وينهض به، منوها بأن الرئيس اهتم بملف الطرق فى مصر بشكل كبير، خاصة وأن مصر فى الترتيب الـ 148 فى شبكة الطرق على مستوى العالم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.

وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.

وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

أخبار تهمك

عاجل.. رونالدو كومان يظهر في برشلونة تمهيدا لتدريبه

منذ حوالي 3 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

منذ أقل من ساعتين

مصطفى عبد الخالق يترشح ضد مرتضى منصور في انتخابات البرلمان

منذ أقل من ساعتين

الأهلي مُهدد بفقد ثنائي مميز أمام الزمالك

منذ 18 دقيقة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ حوالي 4 ساعات

شاكر: شتيجن يتحمل مسئولية 5 أهداف أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ يوم

فايلر يمنح الفرصة لنجم الأهلي أمام أسوان

منذ ساعتين و 18 دقيقة

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية للتجمع بسبب تسريب وقود

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:00 ص

فضيحة برشلونة تحرج ريال مدريد بالتسعة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

10:41 ص

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

09:01 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

08:52 ص

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

11:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية