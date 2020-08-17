مصطفى عبد الخالق يترشح ضد مرتضى منصور في انتخابات البرلمان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:03 ص
مصطفى عبد الخالق
مصطفى عبد الخالق
عمر محمد
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فجر مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مفاجأة من العيار الثقيل مع تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، على قناته على يوتيوب.

 

وقال مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عبر برنامج "كلمة حق" مع تامر عبد الحميد ، على يوتيوب :" قررت الترشح في انتخابات البرلمان في الدورة المقبلة عن دائرة الدقي العجوزة الجيزة أمام مرتضى منصور رئيس الزمالك".

 

وتابع: "استقريت على الترشح في الانتخابات القادمة بناء على ضغط من أهالي الدائرة وبعض المحبين لي وأنتظر دعم الجميع لي لتقديم خدمة تليق بأهالي الدائرة في الدقي والجيزة والعجوزة والتعبير عن صوتهم الحقيقي داخل البرلمان".

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