"المصل واللقاح" بشأن حديث السيسي عن كورونا: "الريس خايف علينا"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على استمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية حتى يصل العالم إلى لقاح، ويخرج إلى النور.

وأشار "الحداد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتداء الكمامة ضروري لحماية أنفسنا وغيرنا من العدوى، منوها بأن وعي المواطن هو من سيخرج الدولة من أزمة كورونا، بينما تهاونه في تطبيق الإجراءات سيزيد من الإصابات.

وثمن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلا: "رئيس الدولة خايف على المواطنين".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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