تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

تباينت مؤشرات لورصة الكويت في مستهل تعاملات يوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.47% و0.64% على التوالي، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بواقع 0.03% و0.08% على الترتيب ، وبلغ حجم التداولات الإجمالي في بورصة الكويت حوالي48.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2290 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.8 مليون دينار.





وجاء سهم "المعدات" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة ببورصة الكويت بنمو نسبته 25.93%، فيما تصدر سهم "العربية العقارية" القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 4.35% ، بينما تصدر سهم "شمال الزور" نشاط التداولات على كافة المستويات، وذلك في ثاني جلساته ببورصة الكويت بعد إدراجه أمس الأحد.



