جامعة حلوان: 6 معامل حاسب آلي لتسجيل رغبات طلاب الثانوية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:49 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
أية حمروشي
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تستعد جامعة حلوان لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد ‪ 2020 - 2021بتجهيز معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق 202‪0 وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة. 

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هي المعمل المركزى بالجامعة ومعمل آخر بكلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان ومعمل في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل بكلية التربية الموسيقية، وآخر بكلية الفنون الجميلة، موضحا أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه سيتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية تسجيل الرغبات خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 2020822 وهو أول ايام التنسيق الالكترونى لتسجيل الرغبات. 

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