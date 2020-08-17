نهال عنبر تنضم لقائمة أبطال حكاية "أمر شخصي" مع شيري عادل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة نهال عنبر على حكاية "أمر شخصي" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والتي تقوم ببطولتها شيري عادل، جمال عبد الناصر، ميدو عادل، سيمون، ايهاب فهمي، والحكاية من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج محمود كامل.

"أمر شخصي" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.

وفي سياق آخر، تُشارك نهال عنبر كضيفة شرف في حلقة واحدة من مسلسل"طلقتك نفسي" وتُجسد خلالها دور دكتورة نفسية تعالج كلًّا من أحمد عصام وهاجر أحمد.

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