فايلر يمنح الفرصة لنجم الأهلي أمام أسوان

قرر الجهاز الفنى للفرق الأول بلنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر للدفع بالجناح أحمد الشيخ، فى مواجهة أسوان المقرر اليوم الإثنين.





ويتجه السويسري للدفع بالشيخ فى لقاء أسوان، من أجل تجهيزه اللاعب لموقعة القمة أمام الزمالك فى مسابقة بطولة الدورى يوم السبت المقبل.





وشارك أحمد الشيخ فى المران الجماعية للفريق الأخيرة، بعد تخطيه فترة التأهيل للإصابة العضلية التى تعرض لها فى الفترة الماضية.





وقد غاب الشيخ عن مواجهة الأحمر الأخيرة فى الدورى أمام الإنتاج الحربى الجمعة الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.





ويستعد النادي الأهلي لخوض لقاء أسوان غداً في تمام الثامنة، على استاد "السلام" بمسابقة بطولة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي نادي الزمالك.



