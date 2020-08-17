مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:41 ص
جوارديولا
جوارديولا
وكالات
Advertisements

حسم مانشستر سيتي الإسباني مستقبل بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بعد الإخفاق الأوروبي والخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي يناقش تمديد عقد جوارديولا، حيث يعتقد السيتيزنز أنه سيكون من الخطأ الإطاحة بالإسباني فبالرغم من الانتكاسة الأخيرة للسيتي، إلا أن النادي لا يزال مقتنعًا بأن جوارديولا هو الرجل المناسب الذي يقود النادي إلى الأمام.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن جوارديولا يتبقى في عقده 10 أشهر فقط، إلا أن النادي بدأ بالفعل المحادثات حول التمديد إلى ما بعد صيف 2021.

 

وكانت تقارير صحفية خرجت في الساعات الماضية، لتزعم أن السيتي حدد ماوريسيو بوكيتينو كبديل لجوارديولا.

 

وختمت ديلي ميل بأن جوارديولا ينوي البقاء في سيتي بعد نهاية عقده، مؤكدة أن صاحب الـ49 عامًا، مصمم على إعادة تحدي نفسه، بعد فشل آخر في دوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا جوارديولا بيب جوارديولا

أخبار تهمك

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ يوم

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

هدية مانشستر سيتي إلى ليون

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فايلر ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

منذ 34 دقيقة

فايلر يمنح الفرصة لنجم الأهلي أمام أسوان

منذ ساعة الا ربع

شاكر: شتيجن يتحمل مسئولية 5 أهداف أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. رونالدو كومان يظهر في برشلونة تمهيدا لتدريبه

منذ أقل من ساعتين

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية للتجمع بسبب تسريب وقود

منذ ساعة و نصف

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تاريخ ناصع البياض لتوتنهام على ويمبلي يحفز السبيرز للإطاحة بمانشستر سيتي

نجم باريس سان جيرمان مطلوب في مانشستر سيتي

نجم باريس سان جيرمان مطلوب في مانشستر سيتي

بعد ريال مدريد .. يوفنتوس يستغل أزمة مانشستر سيتي

موقف دي بروين من الرحيل عن مانشستر سيتي

الكشف عن تطورات جديدة فى مستقبل دى بروين مع مانشستر سيتي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:41 ص

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

09:01 ص

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية للتجمع بسبب تسريب وقود

09:44 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

08:52 ص

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

09:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية