مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

حسم مانشستر سيتي الإسباني مستقبل بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بعد الإخفاق الأوروبي والخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي يناقش تمديد عقد جوارديولا، حيث يعتقد السيتيزنز أنه سيكون من الخطأ الإطاحة بالإسباني فبالرغم من الانتكاسة الأخيرة للسيتي، إلا أن النادي لا يزال مقتنعًا بأن جوارديولا هو الرجل المناسب الذي يقود النادي إلى الأمام.

ولفتت الصحيفة إلى أن جوارديولا يتبقى في عقده 10 أشهر فقط، إلا أن النادي بدأ بالفعل المحادثات حول التمديد إلى ما بعد صيف 2021.

وكانت تقارير صحفية خرجت في الساعات الماضية، لتزعم أن السيتي حدد ماوريسيو بوكيتينو كبديل لجوارديولا.

وختمت ديلي ميل بأن جوارديولا ينوي البقاء في سيتي بعد نهاية عقده، مؤكدة أن صاحب الـ49 عامًا، مصمم على إعادة تحدي نفسه، بعد فشل آخر في دوري أبطال أوروبا.