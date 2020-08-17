مؤشر سوق دبي المالي يستهل تعاملات اليوم علي ارتفع بنسبة 0.68%

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:40 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.68% رابحاً 14.94 نقطة ليصل إلى مستوى 2198.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 165 مليون سهم محققة ما قيمته 429.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2340 صفقة لعدد 28 سهماً.

 وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.20%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%.
 
وقفز 11 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك الإمارات دبي الوطني  بنسبة 3.98%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.75%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.57%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني  قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.5 مليون ورقة بقيمة 46.3 مليون درهم.

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