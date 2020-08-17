البورصة توقف التداول علي أسهم 6 شركات لتجاوزها نسبة الـ 5%

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أوقفت البورصة المصرية، اليوم التداول على أسهم 6 شركات ، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهما ارابيا انفستمنتس هولدنج، مجموعة عامر القابضةـ البنك المصري الخليجي ، المنصورة للدواجن ، مينافارم للأدوية ، الأسكندرية للخدمات الطبية .
 
وبالنسبة  لتعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، فقد اشترى مساهم رئيسي بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 3000 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 3 ملايين سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 900 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 977 سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.



وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المصريين والأجانب علي الأسهم القيادية 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11136 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2571 نقطة.

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