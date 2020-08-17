البورصة توقف التداول علي أسهم 6 شركات لتجاوزها نسبة الـ 5%

أوقفت البورصة المصرية، اليوم التداول على أسهم 6 شركات ، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهما ارابيا انفستمنتس هولدنج، مجموعة عامر القابضةـ البنك المصري الخليجي ، المنصورة للدواجن ، مينافارم للأدوية ، الأسكندرية للخدمات الطبية .

وبالنسبة لتعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، فقد اشترى مساهم رئيسي بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 3000 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 3 ملايين سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 900 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 977 سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.











