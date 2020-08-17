المرور يعيد فتح دائري المريوطية بعد إزالة تسرب "جاز" من سيارة بترول

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:36 ص
السيارة
السيارة
الفجر
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أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، بعد إزالة بقايا تسرب جاز من سيارة فنطاس على الطريق، وسط تواجد قيادات الادارة العامة للمرور والحماية المدنية بمكان البلاغ. 

وكانت إدارة المرور، أغلقت الطريق القادم من المريوطيه وتحويله علي منزل الكورنيش مناطق القاهره، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى، بتسرب جاز من سيارة نقل، وأمر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بانتقال الخدمات الى المرور لتنظيم حركة السيارات.

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