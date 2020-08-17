ننشر جدول أعمال وزير التنمية المحلية في الغربية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
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وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وكان في استقبال الوزير عقب وصوله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ومن المقرر أن يقوم شعراوي اليوم بتفقد أعمال انتهاء المرحلة الأولي من تطوير كورنيش ترعة القاصد الجديد على مساحة ١١٠٠ متر من أصل ٣٥٠٠ متر إجمالي المشروع وتبلغ التكلفة الإجمالية نحو ١٦ مليون جنيه والذي يهدف إلى خلق متنفس جديد بمدينة طنطا لخدمة المواطنين.

كما تتضمن الجولة أيضًا تفقد مشروع توسعة محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة وذلك بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه، والذي يهدف إلى رفع تصرفات مياه الشرب لخدمة ٢٤ قرية بالإضافة إلى حي أول وثان طنطا، وكذا مشروع تطوير ميدان السكة الحديد والمنطقة المحيطة بها بالاشتراك مع هيئة التنسيق الحضاري بما فيها الموقف الخاص بالمحطة وهيئة البريد، وحرصت المحافظة على استكمال تطوير المنطقة المؤدية لمسجد السيد البدوي، وتبلغ تكلفة تطوير الميدان نحو ٩ مليون جنيه و١٧ مليون جنيه لتطوير منطقة السيد البدوي.

ومن المقرر أن يعقب ذلك جولة تفقدية للمشروعات الجارية في المنطقة اللوجيستية والمشاركة في افتتاح نادي ماتريكس الرياضي.

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وزير التنمية المحلية محمود شعراوي طارق رحمي بوابة الفجر الفجر الغربية

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