ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:23 ص
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدغم من مشتريات المصريين والأجانب علي الأسهم القيادية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11136 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2571 نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الأحد على ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من تراجع مبيعات الاجانب بصورة كبيرة و شراء مؤسسى محلى من المؤسسات المحلية و العربية على التجارى الدولى و باقى القياديات التى ارتفعت بنسب متباينة باستثناء المصرية للاتصالات و السويدى الكتريك اللذان أغلقت بالمنطقة الحمراء ،،لينهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع بنسبة 1.16% متجاوزا ال 11100 نقطة منهيا عند 11120 نقطة و هى أعلى نقطة بالجلسة مع توزيع مكاسب المؤشر على كل القياديات .
و المؤشر أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 1.74% عند 1678.86 نقطة و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا تجاوزت المليار و نصف المليار لتسجل 1.540 مليار جنيه بحجم تداول 581 مليون سهم من خلال 46071 صفقة بالتداول على 178 ورقة مالية ربحت منها 104 ورفة و تراجعت 47 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 27 ورقة مالية دون تغيير، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 7.717 مليار جنيه مسجلا 615.661 مليار جنيه.
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