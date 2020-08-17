ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدغم من مشتريات المصريين والأجانب علي الأسهم القيادية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11136 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2571 نقطة.













وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الأحد على ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من تراجع مبيعات الاجانب بصورة كبيرة و شراء مؤسسى محلى من المؤسسات المحلية و العربية على التجارى الدولى و باقى القياديات التى ارتفعت بنسب متباينة باستثناء المصرية للاتصالات و السويدى الكتريك اللذان أغلقت بالمنطقة الحمراء ،،لينهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع بنسبة 1.16% متجاوزا ال 11100 نقطة منهيا عند 11120 نقطة و هى أعلى نقطة بالجلسة مع توزيع مكاسب المؤشر على كل القياديات .



