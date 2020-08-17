ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:23 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدغم من مشتريات المصريين والأجانب علي الأسهم القيادية 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11136 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1686 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2571 نقطة.



وإختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس الأحد على ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من تراجع مبيعات الاجانب بصورة كبيرة و شراء مؤسسى محلى من المؤسسات المحلية و العربية على التجارى الدولى و باقى القياديات التى ارتفعت بنسب متباينة باستثناء المصرية للاتصالات و السويدى الكتريك اللذان أغلقت بالمنطقة الحمراء ،،لينهى المؤشر الرئيسي على ارتفاع بنسبة 1.16% متجاوزا ال 11100 نقطة منهيا عند 11120 نقطة و هى أعلى نقطة بالجلسة مع توزيع مكاسب المؤشر على كل القياديات .

و المؤشر أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 1.74% عند 1678.86 نقطة و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا تجاوزت المليار و نصف المليار  لتسجل 1.540 مليار جنيه بحجم تداول 581 مليون سهم من خلال 46071 صفقة بالتداول على 178 ورقة مالية ربحت منها 104 ورفة و تراجعت 47 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 27 ورقة مالية دون تغيير، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 7.717 مليار جنيه مسجلا 615.661 مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

هدية مانشستر سيتي إلى ليون

منذ ساعة الا ربع

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

منذ 34 دقيقة

فايلر يمنح الفرصة لنجم الأهلي أمام أسوان

منذ ساعة الا ربع

شاكر: شتيجن يتحمل مسئولية 5 أهداف أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 24 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ يوم

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية للتجمع بسبب تسريب وقود

منذ ساعة و نصف

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. رونالدو كومان يظهر في برشلونة تمهيدا لتدريبه

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء الجلسة

الأسهم القيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة في مستهل التعاملات

التجاري الدولي يقود البورصة المصرية للتراجع 0.12% بمنتصف الجلسة

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم

مشتريات المصريين والأجانب تدعم البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف الجلسة

جلسة المستهل .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:41 ص

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

09:01 ص

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية للتجمع بسبب تسريب وقود

09:44 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

08:52 ص

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

09:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية