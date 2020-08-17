رفع الخطة لمجلس الوزراء.. أحدث مستجدات عودة صلاة الجمعة

استطاعت وزارة الأوقاف، وضع خطة، لعودة صلاة الجمعة بالمساجد بصورة تدريجية، بعد تعليقها، أواخر مارس الماضي، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تعرض على لجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم.





وضع خطة عودة صلاة الجمعة





عكفت وزارة الأوقاف، خلال الفترة الماضية، لوضع آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.





رفع الخطة لمجلس الوزراء





وبعد الانتهاء، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لعرضها في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم فى إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل.





وأدرجت عودة الصلاة على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها المقبل، قائلًا: "والله الموفق لكل خير، نسأله سبحانه أن يعجل برفع الكرب والبلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، كما نسأله سبحانه أن يعجل وييسر بفتح بيوته العامرة فتحا كاملا لا غلق بعده إن شاء الله"، حسب وزير الأوقاف.





الصلاة بمسجد النور





وحتى صدور قرار بالعودة التدريجية، قررت وزارة الأوقاف نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد النور بالقاهرة بذات ضوابط نقلها في الأسابيع الماضية وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف والتزام كافة إجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية الوقائية ورفع أذان النوازل وصلاة الجمعة ظهرا بالمنازل والرحال.





وكانت وزارة الأوقاف وجهت الأئمة والعاملين بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساجد على مدار الساعة عقب الصلوات.



