هدية مانشستر سيتي إلى ليون

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:30 ص
ليون
ليون
وكالات
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ارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون الفرنسي بعد فوزه المفاجىء على مانشستر سيتي الإنجليزي، وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع الأسبوع الحالي وذلك بواقع 6.9%، خلال التعاملات الصباحية اليوم.

 

وبعكس التوقعات فاز ليون 3-1 على مانشستر سيتي في دور الثمانية للبطولة الأوروبية الأولى للأندية، ليضمن الظهور في الدور نصف النهائي.

 

وسيلتقي ليون في نصف النهائي مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل بعدما استطاع عبور فخ مانشستر سيتي.

 

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