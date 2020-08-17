على الحجار يحيى حفلًا غنائيًا بالإسكندرية في هذا الموعد

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يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، في المسرح المكشوف الإسكندرية، يوم 27 من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 18، ويقام الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.



ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل مجموعة متميزة من أغنانيه الشهيرة منها:"قالوا زمان ، باحلم وافتح عينيه ، على قد ما حبينا ، يوم جديد ، طب إيه يبعدنى عنك ، رمى رمشه ، مسألة مبدأ ، جوة حضني ، يا بنت يا بيضا ، الليل واخره ، الزين والزينة ، يا رب ، عارفة ، لالا القمر ، بدور عليكي ، اتنين اتنين ، زي الهوا ، يا عم ادم ، أنا كنت عيدك ، مكتوبالي".



والجدير بالذكر أن علي الحجار طرح مؤخرًا ألبوم "ماتخدي بالك"، واحتوى الألبوم على 12 أغنية هم: "يا لدانة"، و"مين فينا مش محتاج"، و"ما تاخدي بالك"، و"هو انتي معايا على الدنيا"، و"داري جمالك"، و"مش هاخش النار عشانك"، و"عيشة الحنية"، و"ما ليش في العند"، و"جايلك"، و"جبلي"، و"لسه الشتا"، و"جوه حضني".





