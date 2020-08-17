على الحجار يحيى حفلًا غنائيًا بالإسكندرية في هذا الموعد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، في المسرح المكشوف الإسكندرية، يوم 27 من شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 18، ويقام الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل مجموعة متميزة من أغنانيه الشهيرة منها:"قالوا زمان ، باحلم وافتح عينيه ، على قد ما حبينا ، يوم جديد ، طب إيه يبعدنى عنك ، رمى رمشه ، مسألة مبدأ ، جوة حضني ، يا بنت يا بيضا ، الليل واخره ، الزين والزينة ، يا رب ، عارفة ، لالا القمر ، بدور عليكي ، اتنين اتنين ، زي الهوا ، يا عم ادم ، أنا كنت عيدك ، مكتوبالي".

والجدير بالذكر أن علي الحجار طرح مؤخرًا ألبوم "ماتخدي بالك"، واحتوى الألبوم على 12 أغنية هم: "يا لدانة"، و"مين فينا مش محتاج"، و"ما تاخدي بالك"، و"هو انتي معايا على الدنيا"، و"داري جمالك"، و"مش هاخش النار عشانك"، و"عيشة الحنية"، و"ما ليش في العند"، و"جايلك"، و"جبلي"، و"لسه الشتا"، و"جوه حضني".


أخبار تهمك

شاكر: شتيجن يتحمل مسئولية 5 أهداف أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 23 دقيقة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

منذ 34 دقيقة

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. رونالدو كومان يظهر في برشلونة تمهيدا لتدريبه

منذ أقل من ساعتين

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية للتجمع بسبب تسريب وقود

منذ ساعة و نصف

فايلر يمنح الفرصة لنجم الأهلي أمام أسوان

منذ ساعة الا ربع

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

هدية مانشستر سيتي إلى ليون

منذ ساعة الا ربع

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:41 ص

مانشستر سيتي يحسم مستقبل جوارديولا

أسماء الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

09:01 ص

غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية للتجمع بسبب تسريب وقود

09:44 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

08:52 ص

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

09:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية