غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية بسبب تسريب جاز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
الفجر
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ظهرت كثافات مرورية علي الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، بسبب تسرب جاز من سيارة فنطاس على الطريق، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان البلاغ. 

وأغلقت إدارة المرور الطريق القادم من المريوطية، وتحويله على منزل الكورنيش ومناطق القاهره، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

تلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى، بتسرب جاز من سيارة نقل، وأمر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بانتقال الخدمات الى المرور لتنظيم حركة السيارات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية بسبب تسريب جاز
غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية بسبب تسريب جاز
غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية بسبب تسريب جاز
غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية بسبب تسريب جاز
غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية بسبب تسريب جاز
غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية بسبب تسريب جاز

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فيروس كوورنا تسريب جاز بوابة الفجر الفجر الطريق الدائري

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