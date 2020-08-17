سارة سلامة تنضم لقائمة أبطال "إسعاف يونس" مع محمد أنور

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تعاقدت الفنانة الشابة سارة سلامة

على مسلسل "إسعاف يونس"، الذي يقوم ببطولته محمد أنور، منة عرفة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، هشام شرف، وهو من إخراج معتز التوني ، وإنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة.



وفي سياق آخر، شاركت سارة سلامة مؤخرًا في مسلسل "يا أنا يا جدو" وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر‎، بطولة محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت ‏تيخا، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبد الفتاح.





والجدير بالذكر أن سارة سلامة انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "خلي بالك من اللي جاي"، وهو بطولة رانيا يوسف،مجدي كامل،صلاح عبد الله،أحمد سلامة نور فخري، تأليف وإخراج حمدي يوسف، وينتمى لنوعية أفلام الإثارة والتشويق.



