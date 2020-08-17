سارة سلامة تنضم لقائمة أبطال "إسعاف يونس" مع محمد أنور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تعاقدت الفنانة الشابة سارة سلامة
على مسلسل "إسعاف يونس"، الذي يقوم ببطولته محمد أنور، منة عرفة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، هشام شرف، وهو من إخراج معتز التوني ، وإنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

وفي سياق آخر، شاركت سارة سلامة مؤخرًا في مسلسل "يا أنا يا جدو" وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر‎، بطولة محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت ‏تيخا، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبد الفتاح.


والجدير بالذكر أن سارة سلامة انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "خلي بالك من اللي جاي"، وهو بطولة رانيا يوسف،مجدي كامل،صلاح عبد الله،أحمد سلامة نور فخري، تأليف وإخراج حمدي يوسف، وينتمى لنوعية أفلام الإثارة والتشويق.

أخبار تهمك

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يصر على تجميد صالح جمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ ساعة

سولشاير يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد من إشبيلية في الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

منذ نصف ساعة

مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رونالدو كومان يظهر في برشلونة تمهيدا لتدريبه

منذ ربع ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:21 ص

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

الكشف عن الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

09:01 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

08:52 ص

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

11:54 م

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية